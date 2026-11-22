В Туле, по прогнозу синоптиков сайта gismeteo, 23 ноября будет преимущественно облачная погода, местами пройдёт небольшой снег и снег с дождём.

Утром пасмурно, столбики термометров покажут 0℃, днём облачно с прояснениями, температура воздуха всего до +3℃. Ветер юго-западный, умеренный, до 5 м/с, атмосферное давление 740 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 78%.

Ночью облачно, небольшой снег, температура воздуха опустится до -1℃, ветер юго-восточный, слабый, до 2 м/с, атмосферное давление 740 мм рт. ст.

По геомагнитной активности ожидаются небольшие возмущения.