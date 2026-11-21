Тульский «Арсенал» упустил победу над «Текстильщиком» в последнюю минуту. Игра в Иванове закончилась со счётом 2:2.

Команды обменялись голами в каждом из таймов. В первом – туляки на 12-й минуте счёт открыли (Магомедов) , а ивановцы на 28-й равновесие восстановили (Симонов).

После перерыва «Арсенал» вновь вышел вперёд, благодаря оформленному на 50-й минуте дублю Магомедова с пенальти. Самый драматичный момент случился уже в добавленное время: «Текстильщик» предпринял штурм ворот туляков и Филев поставил в поединке точку – 2:2.