Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по данным о нападении безнадзорной собаки на двух жительниц Узловой, которые которые появились в соцсети. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своём канале в МАХ.

В ноябре агрессивное животное бросилось на женщину и укусило её за ногу. Пострадавшая находилась на улице Гагарина с малолетним ребёнком. Ей потребовалась медицинская помощь. В тот же день травмы из-за нападения собаки получила ещё одна местная жительница.

«Отмечается, что мер к отлову животных не принимается», - добавили в информационном центре.

В СУ СК России по Тульской области организовали процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю регионального ведомства Владимиру Усову доложить об установленных при первоначальных проверочных мероприятиях обстоятельствах, а также об итогах проверки, когда она завершится.

Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате СК.

Ранее стало известно, что укус собаки обошёлся администрации Узловского района в 20 тыс. руб.