Как сообщили в министерстве спорта Тульской области, в Казани прошли Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Идель-2026». Тульские спортсмены успешно выступили на турнире и выполнили требования для присвоения звания мастеров спорта.

В мужском одиночном катании Константин Сафонов, представляющий областную комплексную спортивную школу олимпийского резерва, занял второе место с результатом 215,17 балла.

В женском турнире Наталия Глотова из спортивной школы «Алмаз» вошла в десятку сильнейших, став восьмой, и также выполнила норматив. Ее результат — 181,54 балла.