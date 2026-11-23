Со второй половины декабря и до середины января у Тульской области временно появится прямое железнодорожное сообщение с Крымом. На этот период назначается ежедневный поезд, который будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы с короткими стоянками на станциях Венёв, Узловая, Волово и Ефремов. В направлении на Крым состав будет останавливаться в тульском регионе поздним вечером, в обратном — уже фактически ночью.

Правда, никакой гарантии, что на нём получится без пересадки доехать до заявленной конечной станции Симферополь или от неё, нет, что tula.aif.ru подтвердили в службе поддержки компании-перевозчика. С лета часть поездов на полуостров (в том числе, проходящих через Тульскую область) отменена, а немногочисленные оставшиеся заканчивают и начинают свой маршрут на станции Керчь Южная, которая находится посреди степи. Далее пассажиров развозят автобусами.