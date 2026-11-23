Южный циклон, объединившись с балтийским вихрем, стал причиной некоторого похолодания в воскресенье, которое продолжится и в понедельник. Пройдут осадки, в основном небольшие и преимущественно в смешанном виде с переходом в твёрдую фазу. Следующий южный циклон с Балканского полуострова, по данным гидрометцентра России в центре европейской части страны ожидается 25-26 ноября.

Более подробно о начале зимы рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его оценке, этот понедельник станет последним рубежом метеорологической осени. Погодой в Центральной России продолжит дирижировать североатлантический циклон по имени «Вероника». К исходу вторника осень официально "сдаст дела": с задержкой в 10 суток начнётся метеорологическая зима!

В ночь на среду ожидается начало снегопада при слабоминусовой температуре воздуха. Интенсивность осадков, по прогнозу, будет нарастать, что приведёт к образованию устойчивого снежного покрова. К концу недели можно ожидать усиления морозов.

Напомним, в прошлую среду зима уже провела «разведку боем» в Тульской области, высыпав на регион порцию снега, который, впрочем, на фоне повышения температуры и начавшегося дождя быстро растаял.