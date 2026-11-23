Государственная должность заместителя председателя правительства — министра строительства Тульской области стала вакантной. Анонсированную ещё 6 ноября, но несколько затянувшуюся отставку ранее занимавшего этот совмещённый пост Игоря Казённого можно считать состоявшейся, поскольку информация о нём удалена с официального портала органов исполнительной власти региона.

Таким образом, в настоящее время не заняты три ставки членов высшего исполнительного органа Тульской области:

- заместитель председателя правительства — министр строительства (с 22 ноября 2026 года);

- министр финансов (с апреля 2025 года);

- министр развития предпринимательства и торговли (с 6 октября 2026 года).