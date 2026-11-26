Как сообщили в министерстве спорта Тульской области, 21 ноября в Воронеже прошли межрегиональные соревнования по парадайвингу. Тульскую область представили три команды ветеранов специальной военной операции из Тулы, Донского, Алексина и Узловой.

По итогам турнира туляки оформили сразу несколько побед. Они одержали верх в специальной номинации «Защитники Отечества», а в общекомандном зачёте завоевали серебряные медали. В личных дисциплинах «Биатлон» и «Ночной дайвинг» ветераны собрали полный комплект наград различного достоинства.

Наиболее успешным выступление оказалось в командных испытаниях. В эстафете сборная Тульской области заняла первое место, а в прохождении полосы препятствий стала второй. Специальным призом «За волю к победе» за мужество и несгибаемый характер наградили Сергея Задеева.