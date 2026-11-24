В Туле продолжается уборка улиц и дорог в связи с начавшимся снегопадом. На расчистке проезжих частей и пешеходных зон задействованы более 110 единиц специализированной техники, сообщает горадминистрация.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов поручил ответственным службам следить за погодными условиями, оперативно очищать дороги и тротуары, а также обрабатывать их противогололедными материалами.

Работы начались ранним утром. Сначала на улицы города вышли 44 комбинированные дорожные машины (КДМ) для обработки проезжей части. Затем техника направилась в населенные пункты Большой Тулы. В настоящее время дороги обрабатывают 14 КДМ с реагентом и 30 машин с пескосоляной смесью.

«Тротуары очищают как механизированным, так и ручным способом», - отметили в администрации.

Напомним, в Туле 25 ноября прогнозируют сильный снег и нулевую температуру.