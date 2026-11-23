В оружейной столице, по прогнозу синоптиков сервиса gismeteo, 24 ноября будет облачная погода, пройдёт снег и мокрый снег. Выпадет около 10 см осадков.



Утром пасмурно, столбики термометров покажут от 0 до -1℃, днём облачно, температура воздуха до +2℃. Ветер северный, с порывами, до 9 м/с, атмосферное давление 734 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 83%.



Ночью облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха опустится до -2℃, ветер северо-западный, до 7 м/с, атмосферное давление 733 мм рт. ст.



Высота снежного покрова к ночи достигнет 6 см.

По геомагнитной активности ожидаются небольшие возмущения.