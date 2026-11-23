Приставы приостановили аукцион по продаже арестованного имущества по делу «Тульской фармацевтической фабрики». Об этом сообщает ТСН24. Речь идет о нежилом помещении на улице Максимовского, которое планировали реализовать по начальной цене 32,2 млн рублей.

Приостановка связана с решением Зареченского районного суда, который признал имущество совместно нажитым.

В сентябре Первый кассационный суд рассмотрел жалобы бывшего главного бухгалтера фармфабрики и её заместителя, осуждённых по делу о краже 500 млн рублей с предприятия.

Ранее Советский районный суд признал обеих виновными и назначил реальные сроки: одной — пять с половиной лет заключения со штрафом в 500 тыс. руб., другой — четыре с половиной года со штрафом в 450 тыс. Позже Тульский областной суд оставил решение в силе.

Потерпевшим по делу выступил директор фармацевтической фабрики, который руководит предприятием вместе с братом.

Адвокаты не раз заявляли о невиновности подсудимых. Защита обращала внимание на то, что, видя кассовый разрыв, руководители фабрики постоянно вносили на счета заёмные средства — со своих личных счетов они внесли 498 млн рублей, что примерно на 4–5 млн меньше суммы похищенного. При этом, по словам директора, бухгалтерии доверяли. Как за пять лет с предприятия незаметно для руководства утекли полмиллиарда рублей, осталось без ответа.

По мнению одного из защитников, доводы следствия основаны лишь на показаниях руководителей фабрики о том, что бухгалтеры снимали деньги в банках по чекам и именно они вели кассовый учёт.

Защита также задавалась вопросом, где находятся похищенные деньги: средства так и не нашли. Арест на имущество наложен на 35 млн руб., что несопоставимо с суммой хищения, подчеркивали адвокаты.

В Кассационный суд жалобы подали защитники обеих осуждённых: одна поступила от адвокатов заместителя главбуха и сразу семь — от адвокатов бывшего главного бухгалтера. Ни одну из жалоб суд не удовлетворил.