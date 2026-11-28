30 ноября в Туле введут временные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. Мера связана с проведением футбольного матча на стадионе «Арсенал» (0+), сообщает горадминистрация.

Игра начнётся в 18.30. Согласно региональному законодательству, продажа алкоголя будет запрещена в радиусе менее 1000 метров от входов на стадион. Ограничения будут действовать за три часа до начала матча, во время игры и в течение трёх часов после её окончания.

«Администрация Тулы напоминает предприятиям розничной торговли о необходимости соблюдать требования части 4 статьи 7-1 Закона Тульской области №727-ЗТО от 24 июля 2006 года», - сказали в пресс-службе.

Напомним, тульская полиция каждый месяц ловит производителей поддельного алкоголя.