Полицейскими отраслевого и территориальных подразделений МВД России в Тульской области пресечено незаконное производство и сбыт фальсифицированного алкоголя.

По предварительной информации оперативников, подпольный бизнес был организован 46-летним туляком, который втянул в свою криминальную схему 40-летнего знакомого. Последний занимался реализацией палёного спиртного. Кроме того, они вовлекли в это парня, которому на тот момент не было ещё и 18-ти лет.

Сообщники распределили логистику по трём близлежащим городам. Сам подпольный цех, где они разливали фальсификат в ёмкости с этикетками известных брендов водки, коньяка и виски, находился в Новомосковске. В соседнем Донском хранилась пустая тара, а в Узловой располагался оптовый склад с бочками сырья.

Накрыв все три точки, полицейские изъяли 580 литров спиртосодержащей жидкости, более тысячи бутылок готовой продукции без акцизных марок, а также оборудование и упаковочные материалы.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по признакам производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без обязательной маркировки. Кроме того, следственными органами в отношении главаря группировки выделен материал проверки по признакам вовлечения в преступную деятельность несовершеннолетнего.

Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Напомним, в середине октября аналогичное подпольное производство было обнаружено под Новомосковском.