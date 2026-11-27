Новый размер минимальной зарплаты будет установлен в Тульской области с 1 января 2027 года. Соответствующее соглашение подписано 27 ноября первым заместителем губернатора – председателем правительства региона Натальей Архиповой, президентом Регионального объединения работодателей «Тульский Союз промышленников и предпринимателей» Александром Картышовым и председателем Тульской Федерации профсоюзов Олегом Лесниковым.

Новый размер минимальной зарплаты для работников бюджетного сектора будет на уровне МРОТ, 28 935 руб., для работников внебюджетного сектора экономики – 32 864 руб., что на 2 769 руб. выше уровня этого года. Действие Регионального соглашения распространяется более чем на 400 тыс. работников.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Тульская область занимает лидирующие позиции по уровню минимальной зарплаты во внебюджетном секторе экономики среди субъектов ЦФО, в 2026-м находясь на втором месте после Москвы.