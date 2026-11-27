Украинские БПЛА могут предпринять попытку атаки территории Тульской области, начиная с вечера 27 ноября. О возможной угрозе с воздуха предупредили власти региона.

«Беспилотная опасность в Тульской области. Сохраняйте спокойствие и следуйте официальным рекомендациям», – появилось сообщение на ресурсе губернатора Миляева в 20.56.

Минувшей ночью (с четверга на пятницу) угроза атаки БПЛА действовала в течение восьми с половиной часов. Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили четыре вражеских аппарата. Не обошлось без последствий – упавшие обломки беспилотников побили стёкла в трёх частных домах, расположенных в одном из населённых пунктов под Ефремовым.

Будьте бдительны и берегите себя!

Телефон экстренных служб – 112.