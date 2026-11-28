27 украинских БПЛА уничтожено в Тульской области за ночь 28 ноября. Данные субботним утром обнародовал губернатор.

«Прошедшей ночью, в период беспилотной опасности, подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 27 украинских беспилотников. Пострадавших нет», – заявил Дмитрий Миляев в 07.48.

Тремя минутами ранее глава региона провозгласил отбой БПЛА-тревоге. Он уточнил, что в результате ночных событий никто из туляков и гостей области не пострадал. Никаких повреждений зданий и инфраструктуры, предварительно, так же не допущено.

Беспилотная опасность была объявлена в Тульской области накануне в девять вечера, режим действовал непрерывно в течение 11-ти часов.

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