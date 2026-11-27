В Туле, по прогнозу gismeteo, 28 ноября будет облачная погода, местами пройдёт небольшой мокрый снег.

Утром пасмурно, столбики термометров покажут −5℃, днём облачно, температура воздуха до −2℃. Ветер северный, умеренный, до 5 м/с, атмосферное давление повышенное — 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 83%.

Ночью облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха опустится до −5℃, ветер северный, 2-4 м/с, атмосферное давление 764 мм рт. ст.

Высота снежного покрова к ночи достигнет 21,3 см. По геомагнитной активности ожидаются небольшие возмущения.

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