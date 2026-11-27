В УМВД по Тульской области оказали поддержку семье погибшего при исполнении служебного долга сотрудника полиции.

Начальник управления генерал-майор полиции Андрей Даценко и председатель общественного совета при УМВД Игорь Крюков встретились с бабушкой капитана полиции Максима Алёхина, погибшего во время служебной командировки в Республику Ингушетия.

Максим служил в органах внутренних дел с 2012 года, был начальником пункта полиции «Петровский» в Туле. В апреле 2023 года уехал на Северный Кавказ, где погиб в ходе столкновения с вооруженными преступниками. Он посмертно награждён орденом Мужества.

Его бабушка обратилась за помощью в Общественный совет. Ей нужен был угль для отопления дома. В итоге ей вручили сертификат на получение необходимого объёма топлива в предстоящий зимний период.