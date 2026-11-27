В Тульской области в ближайшее время начнёт расти давление и понижаться температура. Об этом ТСН24 рассказал синоптик Александр Ильин.

Он отмечает, что в оставшиеся дни ноября существенных осадков ожидать не стоит. Возможны лишь небольшие снегопады. До конца месяца ночью термометр будет показывать от −5º С до −10º С, а днём от −3º С до −8º С.

В первых числах декабря также ожидается небольшой снег, который пройдёт «под влиянием ныряющего циклона западнее Тульской области». По словам синоптика, температура в первый месяц зимы понизится до −9º С до −14º С, а в конце декады ожидаются ночные морозы от −14º С до −20º С.

Ранее сообщалось, что за 36 часов в Тульской области выпало до двух третей месячной нормы осадков.