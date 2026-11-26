Украинские БПЛА активизировались у границ Тульской области с наступлением ночи 27 ноября. Беспилотная опасность срочно объявлена во всём регионе с четверга на пятницу. Информацию распространил канал губернатора.

«Беспилотная опасность в Тульской области. Сохраняйте спокойствие и следуйте официальным рекомендациям», – просигналил в мессенджере Дмитрий Миляев в 00.16.

До этого БПЛА-опасность в регионе действовала в течении трёх часов в ночь на 26 ноября: с 00.00 до 02.54. Защитники неба отчитались о сбитии над Тульской областью в этот период одного вражеского летательного аппарата.

Напомним, телефон экстренных служб – 112.