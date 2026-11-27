В Кимовский районный суд поступил иск регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами к частному гражданину. Последний в течение почти семи лет копил долг за вывоз мусора — с 1 октября 2019 по 30 июня 2026 года накопился крупный долг. Причём, регоператор утверждает, что вывоз отходов осуществлялся вовремя и в полном объёме.

Сначала компания пробовала взыскать задолженность через судебный приказ. Но 22 сентября 2026 года мировой судья отменил приказ после возражений ответчика. Поэтому оператор пошёл в суд с иском на сумму 69,5 тыс. руб., в том числе, 44,3 тыс. — основной долг за вывоз ТКО, 23,2 тыс. — пени за просрочку и 2 тыс. руб. — госпошлина.

Предварительное заседание по делу назначено на 30 ноября.

Напомним, в июле долг жителей региона за вывоз мусора приблизился к миллиарду рублей. С октября услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тульской области подорожали на 9%.