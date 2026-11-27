Правительство Тульской области подготовило проект постановления, предполагающего сокращение предельной штатной численности работников ряда казённых госучреждений региона.

В частности, МФЦ «Мой семейный центр» планируется сократить со 193,5 до 185,5 штатных единиц. Центр технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений министерства социальной защиты Тульской области хотят уменьшить с 60,5 до 58,5 единиц (10,5 лет назад было 26). Централизованная бухгалтерия всё того же минсоцзащиты региона должна уменьшиться со 182 до 180 человек (на этапе создания в 2021 году она насчитывала 130 сотрудников). Региональный ресурсный центр «Перспектива» могут ужать со 131,5 до 125,5 единиц (10,5 лет назад было 87 сотрудников).

Напомним, в рамках программы оздоровления государственных финансов Тульской области на 2026-2030 годы оптимизация структуры и численности работников государственных и муниципальных учреждений должна сэкономить консолидированному бюджету региона около 563 млн рублей.