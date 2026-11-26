По прогнозу синоптиков сайта gismeteo, в Туле 27 ноября будет пасмурная погода, без осадков.



Утром пасмурно, столбики термометров покажут -6℃, днём облачно, температура воздуха до -1℃. Ветер западный, порывистый, до 8 м/с, атмосферное давление 750 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 90%.



Ночью облачно, небольшой мокрый снег, температура воздуха опустится до -5℃, ветер северо-западный до 4 м/с, атмосферное давление 754 мм рт. ст.



По геомагнитной активности ожидается пятибалльная магнитная буря. Высота снежного покрова достигнет 17,2 см.