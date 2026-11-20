В Туле, по прогнозу gismeteo, 21 ноября будет пасмурная погода, на дорогах туман, местами пройдёт сильный дождь. За сутки выпадет не менее 30 мм осадков.

Утром облачно, столбики термометров покажут +2℃, днём пасмурно, температура воздуха до +7℃. Ветер переменчивый, до 6 м/с, атмосферное давление 736 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 82%.

Ночью пасмурно, без осадков, температура воздуха 0℃, ветер западный, 1-3 м/с, атмосферное давление 739 мм рт. ст.

По геомагнитной активности ожидаются небольшие возмущения.