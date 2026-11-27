В Тульской области выплата из материнского капитала на детей до трёх лет будет перечислена родителям досрочно, 4 декабря. Об этом сообщают в региональном отделении Социального фонда.

Это связано с тем, что 5 декабря — выходной. Остальные выплаты семьям с детьми будут перечислены в привычные даты.

3 декабря

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам,

ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву,

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям за прошедший месяц.

Работающие родители получат ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет 8 декабря.

Ранее сообщалось, что для многодетных жителей Тулы парковки станут бесплатными.