В Тульской области выплата из материнского капитала на детей до трёх лет будет перечислена родителям досрочно, 4 декабря. Об этом сообщают в региональном отделении Социального фонда.
Это связано с тем, что 5 декабря — выходной. Остальные выплаты семьям с детьми будут перечислены в привычные даты.
3 декабря
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам,
- ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву,
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям за прошедший месяц.
Работающие родители получат ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет 8 декабря.
Ранее сообщалось, что для многодетных жителей Тулы парковки станут бесплатными.