Тульский «Арсенал» поделил очки с «Уралом» в матче 19-го тура Первой лиги. Игра в Екатеринбурге закончилась со счётом 1:1.

До перерыва забитых мячей не было. Хозяева начали многообещающе, но ближе «к раздевалке» туляки инициативу перехватили и заиграли в комбинационный футбол. Однако до перерыва забитых мячей не было.

Во втором тайме соперники стали действовать быстрее и смогли обменяться голами. Счёт на 54-й минуте открыл бразильский легионер «Урала» Леонардо, а спустя девять минут тульский Плотников равновесие восстановил.

Обе команды показали атакующий футбол и на равных были близки к победе, но счёт не изменился.

Напомним, в первом круге соперники встречались в Туле 29 августа, выдали результативный матч и так же разошлись миром.