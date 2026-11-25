Парковки для многодетных туляков будут бесплатными. 25 ноября на 27-м заседании Тульской городской думы депутаты поддержали этот вопрос.

Члены многодетной семьи: родители или лица, замещающие их (отчимы, мачехи и усыновители), которые имеют парковочное разрешение, теперь могут бесплатно ставить одно транспортное средство на платной городской парковке. Если семья воспитывает четырёх и больше детей, то льгота распространяется на две машины.

Раньше для многодетных действовала скидка в 50% на оплату парковочного абонемента.

«Оформить льготный абонемент можно в Сервисном центре города, предоставив необходимые документы, которые подтверждают право на льготу», – отметила первый заместитель председателя Тульской городской думы Анастасия Дементьева.