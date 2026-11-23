Три представителя Тульского государственного университета победили во Всероссийском конкурсе «Золотые Имена Высшей Школы». Об этом сообщает пресс-служба вуза. Церемония награждения прошла в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Доцент кафедры «Ракетное вооружение» Лия Анатольевна Конюхова победила в номинации «За вклад в социальную работу и воспитательную деятельность, профессиональную ориентацию детей и молодёжи».

Фото: Пресс-служба университета

Профессор кафедры «Тренажерные системы и комплексы» Ольга Владимировна Чукова - в номинации «За внедрение инновационных методик преподавания, развитие открытой информационной среды высшего образования».

Профессор кафедры «Приборы и биотехнические системы» Николай Сергеевич Тархов стал победителем в номинации «За вклад в социальную работу и воспитательную деятельность, профессиональную ориентацию детей и молодёжи».

Всего на конкурс поступили 739 заявок из 67 регионов страны. Тульское отделение «Лиги преподавателей высшей школы» рассмотрело кандидатуры 28 сотрудников тульского вуза. К участию были рекомендованы шесть преподавателей.