27 ноября первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Наталья Архипова, президент Регионального объединения работодателей «Тульский Союз промышленников и предпринимателей» Александр Картышов и председатель Тульской Федерации профсоюзов Олег Лесников подписали Областное трёхстороннее соглашение на 2027-2029 годы. Оно закрепляет стандарты поддержки работников.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в соглашение вошли четыре стандарта:

Региональный стандарт мер поддержки работодателями участников СВО и членов их семей , созданный в 2025-м. Он включает материальную помощь, субсидии для первоначального взноса на приобретение жилья, компенсацию затрат на его аренду и услуги ЖКХ, меры по организации отдыха и оздоровления, а также добровольное медицинское страхование.

, созданный в 2025-м. Он включает материальную помощь, субсидии для первоначального взноса на приобретение жилья, компенсацию затрат на его аренду и услуги ЖКХ, меры по организации отдыха и оздоровления, а также добровольное медицинское страхование. Региональный стандарт кадрового обеспечения , который реализуется с 2024 года. Он направлен на обеспечение предприятий достаточным числом высококвалифицированных сотрудников. Для этого в регионе создали производственно-образовательные кластеры.

, который реализуется с 2024 года. Он направлен на обеспечение предприятий достаточным числом высококвалифицированных сотрудников. Для этого в регионе создали производственно-образовательные кластеры. Региональный демографический стандарт , действующий с 2024-го. Его уже внедрили больше трёх тыс. предприятий. Работодатели оказывают помощь сотрудникам с детьми, поддерживают беременных женщин, а также вводят гибкие условия труда, дополнительные отпуска и др.

, действующий с 2024-го. Его уже внедрили больше трёх тыс. предприятий. Работодатели оказывают помощь сотрудникам с детьми, поддерживают беременных женщин, а также вводят гибкие условия труда, дополнительные отпуска и др. Региональный корпоративный стандарт укрепления здоровья на рабочем месте - комплекс современных практик и мероприятий. Они призваны поспособствовать удовлетворению потребностей жителей в формировании благоприятной для работы, жизни и здоровья среды, формированию культуры здоровья и ответственного отношения к физическому и психологическому состоянию.

«Соглашение позволит скоординировать усилия власти, профсоюзов и бизнеса. Рассчитываю, что абсолютное большинство руководителей предприятий и организаций будут внедрять положения соглашения и включённых в него стандартов», - отметил губернатор Дмитрий Миляев.

Ранее стало известно, что размер минимальной зарплаты в Тульской области изменится с 1 января 2027 года.