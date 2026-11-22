В Тульской области работает сервис «Социальная няня». Как сообщают «Тульские известия», услуга бесплатна и ею могут воспользоваться семьи, которые воспитывают детей до трёх лет.

Право на помощь есть:

у многодетных семей,

у родителей при многоплодном рождении,

студенческих семей с двумя и более детьми,

семей с детьми-инвалидами,

семей родителей с инвалидностью,

семей участников СВО.

Также услуга доступна для одиноких мам с детьми до трёх лет, находящихся на поздних сроках беременности, выпускниц учреждений для детей-сирот до 23 лет.

Социальная няня может присмотреть за ребёнком, научить родителей навыкам ухода и оказать бытовую помощь: купить и доставить продукты, лекарства, товары первой необходимости. Также специалист может приготовить еду, организовать консультацию врачей, содействовать в оформлении и восстановлении документов и др.

Для получения услуг необходимо обратиться в отделение помощи семье и детям по месту жительства или позвонить в «Семейную диспетчерскую». Номер - 129.