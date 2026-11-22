В Тульской области работает сервис «Социальная няня». Как сообщают «Тульские известия», услуга бесплатна и ею могут воспользоваться семьи, которые воспитывают детей до трёх лет.
Право на помощь есть:
- у многодетных семей,
- у родителей при многоплодном рождении,
- студенческих семей с двумя и более детьми,
- семей с детьми-инвалидами,
- семей родителей с инвалидностью,
- семей участников СВО.
Также услуга доступна для одиноких мам с детьми до трёх лет, находящихся на поздних сроках беременности, выпускниц учреждений для детей-сирот до 23 лет.
Социальная няня может присмотреть за ребёнком, научить родителей навыкам ухода и оказать бытовую помощь: купить и доставить продукты, лекарства, товары первой необходимости. Также специалист может приготовить еду, организовать консультацию врачей, содействовать в оформлении и восстановлении документов и др.
Для получения услуг необходимо обратиться в отделение помощи семье и детям по месту жительства или позвонить в «Семейную диспетчерскую». Номер - 129.