34-летний Сергей Туманов из Тулы, поиски которого начались ещё 18 ноября, найден мёртвым. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Мужчина уехал на автомобиле «Мицубиси Паджеро» чёрного цвета и пропал. Днём 20 ноября была информация о необходимости поисков в пос. Петровский, затем по информации был дан отбой, а вечером мама и друзья искали его в посёлке Ленинский.

«Соболезнования родным и близким Сергея. Спасибо всем кто принимал участие в поиске», — написали поисковики из спасательного отряда.

В Туле продолжаются поиски 36-летней женщины.

Ранее в полиции рассказали, что делать тулякам, если их ребёнок пропал.