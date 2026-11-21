Что делать родителям, если их ребёнок пропал, рассказали в УМВД по Тульской области.

«Самое главное правило для родителей — не ждать, что ребёнок самостоятельно вернётся домой, а незамедлительно обратиться за помощью в полицию по телефонам 102 или 112, — отмечают в ведостве. — Не нужно ждать трое суток — заявление о пропаже принимается сразу».

Куда ещё звонить?

Дежурная часть УМВД России по Тульской области: +7 (4872) 32-22-49.

Что потребуется полицейским?

Информация: фамилия, имя, отчество, возраст, описание внешности, одежды, в которой он находился, и возможное направление движения.

Актуальная фотография ребёнка.

Данные об особенностях здоровья, хронических заболеваниях, необходимости приёма лекарств.

Сведения о друзьях, наличие телефона с собой, возможные места пребывания.

Привычные маршруты ребёнка: школа, двор, спортивные секции, места, где он часто бывает.

«Не скрывайте от сотрудников полиции никаких обстоятельств, даже если они кажутся незначительными. Любая подробность может оказаться важной для установления местонахождения ребёнка», — отмечают в ведомстве.