В Туле разыскивают 36-летнюю Татьяну Москаленко (Должикову). С 18 ноября 2026 года её местонахождение неизвестно, сообщает отряд «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшей: рост 172 см, среднее телосложение, тёмные волосы, голубые глаза. На момент исчезновения женщина была одета в синюю майку, синие джинсы и розовые тапочки.

Поисковики сообщают, что женщина провела ночь на улице и из-за состояния здоровья не сможет самостоятельно вернуться домой. Сейчас особенно необходима помощь добровольцев для проведения городских поисковых задач. Место сбора: г. Тула, ул. Луначарского, 17. Форма одежды — городская.

«Телефоны для связи: 8 (926) 009-31-93, 8 (967) 163-03-36 (Мах)», - отметили в отряде.

Ранее была найдена живой 85-летняя женщина, пропавшая в Тульской области 6 ноября.