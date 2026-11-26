В Тульской области продолжается приём заявок на ежегодный конкурс «Предприниматель года». В этом году победителей определят в 21 номинации, которые охватывают различные сферы бизнеса, сообщает губернатор Дмитрий Миляев.

Среди направлений конкурса — личные достижения предпринимателей, семейное дело, гостиничный и ресторанный бизнес, туризм, креативные индустрии, IT, спорт, медицина, образование, производство, сельское хозяйство и другие отрасли.

Участвовать могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Тульской области и включённые в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В этом году в каждой номинации выберут двух победителей: одного определят члены Экспертного совета, второго — по итогам народного голосования.

«Подать заявку на участие можно до 13 декабря включительно на сайте Центра «Мой бизнес», - сказал Миляев.

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