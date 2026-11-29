Опубликовано полное решение по делу о приостановлении деятельности точки общественного питания на улице Ясногорской в Туле, где готовили и доставляли еду, сообщает ТСН24.

По результатам проверки Роспотребнадзора, в 80% смывов обнаружена кишечная палочка. При этом цех, судя по данным на сайте суда, доставлял еду в лечебное учреждение.

В горячем цехе обнаружены фекалии грызунов, в мясном — стены загрязнены испражнениями насекомых. В помещениях обнаружены тараканы и мухи. В отделение фасовки готовых блюд могли проникать собаки. Выявлен и ряд нарушений, связанных с хранением продуктов и приготовлением блюд.

Оборудование также оказалось в плачевном состоянии — коррозия, грязь. Морозильные камеры для мяса, птицы находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии. В моечной кухонного инвентаря ванны не подсоединены к канализации, вода сливалась на пол, на полу — плесень.

Представитель общепита в суде вину признал и сообщил, что нарушения устраняются.

Напомним, в сентябре в Тульской области 16 организаций общепита временно закрыли из-за нарушений.