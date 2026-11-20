В Пролетарском районе Тулы судебные приставы приостановили деятельность точки общественного питания, расположенной на улице Ясногорской, 11. Об этом сообщает УФССП по региону.

Многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявил региональный Роспотребнадзор. В частности, проверка установила нарушения режима мытья и обработки помещений, кухонного и столового инвентаря, а также правил хранения утвари. Кроме того, на пищевой продукции отсутствовали маркировочные ярлыки, а холодильное оборудование находилось в неисправном состоянии.

С учётом выявленных нарушений суд вынес решение об административном приостановлении деятельности организации сроком на 90 суток. Судебные приставы исполнили постановление.

«Индивидуальному предпринимателю разъяснили, что возобновление работы заведения до полного устранения всех выявленных нарушений недопустимо», - прокомментировали в пресс-службе.

Также Тульскую область предупредили о фальсифицированной камчатской икре.