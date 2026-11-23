39% экономически активных жителей Тулы считают 11 дней новогодних каникул оптимальной продолжительностью. В этом году праздничный отдых продлится с 31 декабря по 10 января, сообщают представители SuperJob.

Еще 12% респондентов хотели бы отдыхать дольше — от 12 до 14 дней. При этом 37% опрошенных выступают за сокращение каникул. Из них 9% считают достаточными 1–3 дня отдыха, 11% предпочитают 4–6 дней, 10% — неделю, а 7% — 8–10 дней. Еще 3% туляков готовы полностью отказаться от новогодних выходных.

Результаты опроса показали различия в предпочтениях мужчин и женщин. Женщины чаще одобряют официальные 11 дней отдыха. Мужчины, напротив, чаще выступают как за максимально короткие каникулы продолжительностью 1–3 дня, так и за более длительный отдых — 12–14 дней.

«Возраст также влияет на отношение к праздничным выходным. Среди жителей младше 35 лет 44% поддерживают 11-дневные каникулы, а 18% хотели бы отдыхать еще дольше. Респонденты старше 45 лет чаще выступают за сокращение праздников: 12% из них выбирают 1–3 дня отдыха, еще 15% — 4–6 дней», - отметили представители сервиса.

Ранее сообщалось, что шесть зимних смен для детей планируется организовать в Тульской области.