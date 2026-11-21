В 2027 году в Тульской области планируют организовать шесть зимних профильных смен для 580 детей, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Ребят ждут смены: «Ребячья Республика», «Медиазона», «Технология Добра», «Однажды в сказке», «КВН», «Время Первых. Мы в Движении 2027». Можно будет себя в чём-то новом, найти друзей, обучиться работе в команде, а также раскрыть в себе таланты.

Приём заявлений:

Тула (ГУ ТО «Тульский областной центр молодёжи») — с 23 ноября по 14 декабря;

Муниципальные образования (Молодёжные центры) — с 23 ноября по 10 декабря.

Зимой 2026 года состоялись три смены. В них участвовали 300 детей.

Ранее тульским школьникам назвали возможные даты новогодних каникул в 2026 году.