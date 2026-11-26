Лишь 9% экономически активных жителей Тулы, знакомых с цифровым рублем, согласны получать в нем хотя бы часть своей зарплаты. Об этом сообщает SuperJob.

Согласно исследованию, полностью перейти на получение зарплаты в цифровых рублях готовы 3% опрошенных туляков. Еще 6% согласны на частичную выплату дохода в новом формате.

При этом большинство респондентов — 80% — не хотят переходить на расчеты в цифровых рублях. Еще 11% затруднились ответить на вопрос. Как показал опрос, мужчины несколько чаще женщин допускают возможность полного перевода зарплаты в цифровой формат.

Наибольшую заинтересованность в новой форме расчетов демонстрирует молодежь до 35 лет. Среди них 4% готовы получать всю зарплату в цифровых рублях, еще 6% — ее часть.

«В возрастной группе от 35 до 45 лет общая доля согласных на такой формат составляет 7%. Среди жителей старше 45 лет этот показатель еще ниже — всего 3%», - сказали представители сервиса.

Напомним, вакансии с зарплатой до 250 тысяч рублей назвали в Тульской области.