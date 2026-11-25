Лидером рейтинга стала вакансия мобильного банкира с зарплатой от 150 до 250 тысяч рублей в месяц. В обязанности сотрудника входит доставка банковских продуктов клиентам, помощь в подборе финансовых услуг и подключении дополнительных сервисов, сообщает SuperJob.

На втором месте — вакансия токаря с доходом от 150 тысяч рублей. Также в список высокооплачиваемых предложений вошла вакансия наладчика фрезерных станков с ЧПУ. Зарплата составляет 130,5 тысячи рублей в месяц. Четвёртую строчку заняла должность заместителя начальника дистанции с зарплатой от 128 760 рублей.

«Замыкает пятёрку вакансия директора супермаркета с доходом от 115 тысяч рублей в месяц», - отметили представители сервиса.

Ранее сообщалось, что лишь 38% туляков готовы работать за зарплату в конверте.