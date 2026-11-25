В Туле продолжают обустраивать территорию нового кладбища №6. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Работы по планировке начались весной. Их должны завершить к концу года.

При подготовительных работах участок в больше чем восемь га напротив кладбища №4 расчистили от поросли. Также выровняли рельеф. Осенью на части территории была сделана разметка, проложена дорожная сеть. Сейчас работы ведутся на оставшейся части.

Как рассказал представитель подрядной организации Александр Наумушкин, каждый день задействованы до четырёх единиц техники.

«Спиливаем деревья, выкорчевываем пни, вывозим мусор, планируем грунт», - отметил он.

Работы по контракту выполнили на 60%. На следующий год планируется благоустраивать места общего пользования, а в перспективе – организовать новую почётную аллею.

Захоронение на новом кладбище запланировано начать не раньше весны 2027 года.