Новомосковский районный суд признал незаконным увольнение сотрудника компании «Арктика» и обязал работодателя восстановить его на прежней должности. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы области.

Как установил суд, истец работал начальником смены в подразделении «Служба производства». 12 мая 2026 года после нарушения контрольно-пропускного режима мужчина написал заявление об увольнении по собственному желанию, в тот же день работодатель расторг с ним трудовой договор.

Однако, согласно трудовому законодательству, работник вправе отозвать заявление об увольнении по собственному желанию в течение установленного 14-дневного срока. Суд пришёл к выводу, что при расторжении трудового договора работодатель нарушил предусмотренную законом процедуру. Решением от 24 ноября 2026 года Новомосковский районный суд частично удовлетворил исковые требования. Приказ об увольнении признали незаконным, а сотрудника восстановили в должности начальника смены с 13 мая 2026 года.

Кроме того, с компании взыскали: 1 187 000 рублей — средний заработок за время вынужденного прогула; 25 000 рублей — компенсацию морального вреда; 45 000 рублей — расходы на юридические услуги. Общая сумма взысканий в пользу работника составила 1 257 000 рублей.

«Также с компании взыскали 29 800 рублей государственной пошлины в доход бюджета муниципального образования», - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, вакансии с зарплатой до 250 тысяч рублей назвали в Тульской области.