Министр социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова рассказала, как в регионе работает система поддержки матерей.

«Сегодня действует более 60 мер поддержки семей с детьми. Это и выплаты, и льготы, и помощь в решении жилищного вопроса, и удобные сервисы, — говорит Татьяна Алексеевна. — Мы понимаем: чтобы женщина решилась стать мамой, а тем более многодетной мамой, она должна чувствовать уверенность в завтрашнем дне. И наша задача — эту уверенность ей дать».

Одна из самых обсуждаемых мер — региональная выплата в 1 миллион рублей: её могут получить женщины, родившие второго ребёнка до 25 лет или третьего — до 28 лет. Мера призвана помочь молодым семьям не откладывать рождение детей из‑за финансовых трудностей.

Министр сообщила, что за год в области выросло число многодетных семей — на сегодняшний день их более 22 000. Увеличилась доля рождений у женщин до 24 лет, а у женщин до 29 лет стали чаще рождаться третьи дети.

Для многодетных семей в Тульской области действует целый пакет мер:

выплата до 1 миллиона рублей на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребёнка (450 тысяч — из федерального бюджета, 550 тысяч — из регионального);

региональный материнский капитал — 150 тысяч рублей при рождении третьего и каждого последующего ребёнка;

200 тысяч рублей взамен земельного участка;

ежемесячная выплата на каждого ребёнка — 2,5 тысячи рублей (независимо от дохода семьи).

Помимо финансовой поддержки, многодетные семьи получают льготы: бесплатный проезд, лекарства по рецептам для детей до шести лет, бесплатное питание в школах и колледжах, приоритетное зачисление в детские сады, а также возможность бесплатно посещать учреждения культуры и заниматься спортом.

Важное направление — поддержка образования. С 2026 года по соглашениям с вузами половину стоимости обучения ребёнка из многодетной семьи берёт на себя университет, вторую половину — регион.

Чтобы молодые мамы не откладывали рождение детей, в регионе создают условия для совмещения учёбы и родительства. В университетах открываются комнаты присмотра за детьми, детские сады.

Татьяна Абросимова отметила, что «настоящий результат — это когда родителям проще получать помощь, когда студенты не выбирают между семьёй и учёбой, а сотрудники чувствуют поддержку работодателя».

Ранее в Новомосковске появился кабинет помощи будущим мамам.