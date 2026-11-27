29 ноября в молодёжном центре «Родина» пройдёт финал конкурса «Мама года — 2026», сообщают в городской администрации. Участвуют мамы от 18 до 35 лет.

Гостей начнут принимать с 14:00. В это время в центре начнётся анимация для детей, будут работать мастер-классы. В 15:00 стартует финал проекта. Мамы расскажут о своих семьях в видеовизитках, покажут творческие номера и приготовят фирменные блюда. Также в программу включено дефиле в вечерних платьях.

Победительницы будут определены в номинациях: «Просто космос», «Героиня нашего времени», «Королева подиума», «СуперМама» и других.

Адрес: проспект Ленина, 20. Зрителям необходимо зарегистрироваться.

Ранее сообщалось, что в Новомосковске появился кабинет помощи будущим мамам.