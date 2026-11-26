В женской консультации Новомосковска начал работать кабинет «Социальный помощник».Об этом сообщил Дмитрий Миляев в социальных сетях.

Здесь беременные женщины, в том числе несовершеннолетние, а также те, кто оказался в ситуации репродуктивного выбора, могут получить комплексную помощь.

Специалисты расскажут о мерах социальной поддержки, помогут организовать медицинское и социальное сопровождение, подскажут, как получить предметы первой необходимости для малыша в пункте проката.

Кроме того, будущих мам ждёт сюрприз: в новом кабинете стартовала акция, в рамках которой каждой женщине будут дарить вязаные пинетки, сделанные серебряными волонтёрами. Постепенно инициативу планируют распространить на все кабинеты «Социальный помощник» в регионе.

Сейчас в области работают 4 кабинета «Социальный помощник» в медицинских учреждениях и 3 выездных консультативных пункта на базе женских консультаций Тулы. С июля 2025 года по 20 ноября 2026 года специалисты службы проконсультировали более 3 тыс. 500 женщин.

Узнать подробности и получить помощь можно по телефону «Семейной диспетчерской» — 129.