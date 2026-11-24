Только 38% жителей Тулы согласились бы на трудоустройство с выплатой зарплаты в конверте. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob.

Согласно исследованию, 40% респондентов категорически не готовы работать на таких условиях. Еще 22% участников опроса затруднились с ответом. Отношение к неофициальным выплатам различается в зависимости от пола. Среди мужчин на работу по «серой» схеме согласились бы 43%, среди женщин — 33%. При этом против таких условий выступают 37% мужчин и 43% женщин.

«Также исследование показало, что больше всего противников зарплат в конверте среди туляков старше 45 лет», - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее Тульская область вошла в топ-40 регионов России по уровню доходов населения.