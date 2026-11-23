Тульская область заняла 33-е место в рейтинге российских регионов по уровню доходов населения. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно рейтингу, соотношение среднедушевых доходов жителей региона и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг составило 2,54.

Во втором квартале 2026 года среднемесячный доход на душу населения в Тульской области достиг 65 тысяч рублей. При этом индекс реальных денежных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 101,2%.

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