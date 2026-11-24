Как сообщили в ГУ МЧС по Тульской области, сегодня, 24 ноября, в регионе ожидаются местами сильные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах прогнозируются гололед, налипание мокрого снега, на дорогах — гололедица и снежные заносы. Ветер северной четверти усилится, порывы достигнут 11–16 м/с.

Из-за сложных погодных условий спасатели рекомендуют тулякам соблюдать меры предосторожности:

по возможности ограничить поездки на личном автотранспорте;

водителям соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию, избегая резких маневров, обгонов и перестроений;

находясь на улице, обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, деревья, мосты и линии электропередачи;

не прокладывать путь под крышами зданий и быть внимательными при переходе дорог;

не оставлять детей без присмотра взрослых.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий необходимо незамедлительно сообщать в Единую службу спасения по телефону 112.