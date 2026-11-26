Как сообщили в ГУ МЧС по Тульской области, на водоеме в Богородицке спасли молодого лебедя. Птица осталась совершенно одна на замерзающем пруду: из-за синдрома «ангельского крыла» она не смогла подняться в небо и улететь на юг вместе со стаей.

Судьба лебедя не оставила равнодушными местных жителей и волонтеров. После получения официального разрешения на отлов они обратились за помощью к спасателям. На надувных лодках на воду вышли сотрудники 68 пожарно-спасательной части и ГИМС, которым удалось аккуратно поймать и извлечь птицу из холодной воды.

Теперь лебедя ждет долгожданное лечение. На обследование и реабилитацию птицу забрала известный тульский волонтер Табрис Янгчен, которая более 10 лет занимается спасением диких птиц. И. о. начальника 3-го пожарно-спасательного отряда Егор Лысенков отметил, что спасатели всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, будь то человек или пернатые, главное — действовать грамотно и сообща.

Специалисты также напомнили, что при обнаружении дикой птицы в беде не стоит пытаться ловить ее самостоятельно, а на водоемах сейчас необходимо соблюдать осторожность и не выходить на тонкий лед.