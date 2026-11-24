Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев оценил готовность к отопительному сезону. Вопрос обсудили на еженедельном оперативном совещании.

Тульская область — единственная в зоне управления Ростехнадзором, получившая сто процентов паспортов готовности к отопительному сезону. Об этом рассказал заместитель руководителя Приокского управления Ростехнадзора Андрей Бирюков. Проведена оценка обеспечения готовности 661 котельной. Выявили 1 611 нарушений, устранили 1 504. 107 остались на контроле.

Проверка в районах началась на месяц раньше положенного срока. По словам Андрея Бирюкова, в области сохраняется тенденция к снижению аварийности в сфере теплоснабжения. В течение отопительного периода надзор за работой объектов продолжат.

Второй год подряд область входит в пятёрку лидеров по специализированному обучению Ростехнадзора базовым основам теплоэнергетики и промышленной безопасности. Обучение проходили главы администраций и их заместители по вопросам ЖКХ.

С начала года во всех муниципалитетах состоялись свыше тридцати противоаварийных тренировок. В сентябре организовали расширенные общеобластные учения. Особое внимание уделялось шести территориям, где работают ТЭЦ и ГРЭС: Ефремову, Алексину, Туле, Новомосковску, Суворовскому и Щёкинскому районам. На тренировках отработали алгоритмы при устранении нештатных ситуаций, а также выявили недостатки в организации работы.

Губернатор поручил заместителю председателя правительства Тульской области Наталье Аникиной контролировать прохождение отопительного сезона в регионе. Также, по словам Дмитрия Миляева, надо оперативно реагировать на сигналы жителей.